Новое руководство МО № 72 забрало у Швеца управление муниципальным пабликом

Бывший глава МО № 72 Павел Швец 30 сентября сообщил ЗАКС.Ру, что новое руководство муниципального образования через поддержку социальной сети "ВКонтакте" забрало управление пабликом, созданным еще прошлым созывом депутатов. Сейчас на страницу подписано почти девять тысяч человек.

"Мы основательно изучили все обстоятельства и приняли решение передать права обратившимся, так как сообщество всё же представляет на нашей платформе определенную организацию", - говорится в сообщении от поддержки ВК.

Группа МО № 72 оставалась одной из немногих в Петербурге, которая не была передана под совместное управление Центру управления регионом. Обычно ЦУР с помощью такого инструмента распространяет сообщения с официальных ресурсов, например правительства города.

Незадолго до окончания полномочий шестого созыва депутатов МО № 72 в ВК были специально созданы два паблика: для местной администрации и для муниципального совета. Права управления этими группами были переданы новым депутатам. После выборов основная группа МО была преобразована как сообщество жителей, чтобы не претендовать на официальный статус. По словам Швеца, это было сделано, чтобы сохранить весь созданный за пять лет контент.

"Мне бы очень не хотелось, чтобы какие-то материалы были уничтожены. Чтобы существовала даже теоретическая возможность таких недружественных действий.Поэтому я изменил название группы, сделав ее неофициальной группой МО. Группой, объединяющей жителей МО", - писал Швец.

Новое руководство округа смену паблика никак не комментировало. Единственные изменения - сообщество муниципального совета сменило название на "Группа МО72 вернулась в предыдущее сообщество".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру