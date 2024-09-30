В двух районах Ленобласти в приграничье проведут режимные мероприятия

В двух районах Ленинградской области жителям придется постоянно носить с собой документы из-за режимных мероприятий в приграничье, об этом 30 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Дополнительные режимные мероприятия в приграничной зоне Ленобласти будут проводить с 1 по 6 октября. Речь идет о Сланцевском и Кингисеппском районах.

Уточняется, что меры направлены на профилактику правонарушений в пограничной и миграционной сферах.

В связи с этим жителям этих двух районов Ленобласти напоминают о том, что при нахождении рядом с границей нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и пропуск.

Фото: ЗАКС.Ру