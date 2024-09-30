ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:24

В двух районах Ленобласти в приграничье проведут режимные мероприятия

фото ЗакС политика В двух районах Ленобласти в приграничье проведут режимные мероприятия

В двух районах Ленинградской области жителям придется постоянно носить с собой документы из-за режимных мероприятий в приграничье, об этом 30 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Дополнительные режимные мероприятия в приграничной зоне Ленобласти будут проводить с 1 по 6 октября. Речь идет о Сланцевском и Кингисеппском районах.

Уточняется, что меры направлены на профилактику правонарушений в пограничной и миграционной сферах.

В связи с этим жителям этих двух районов Ленобласти напоминают о том, что при нахождении рядом с границей нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и пропуск.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама