Иванова: ЗакС обсудит закон о креативных индустриях

Законодательное собрание займется обсуждением федерального закона о креативных индустриях в контексте Петербурга, следует из слов главы постоянной комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству, руководителя фракции КПРФ Ирины Ивановой. Заявление прозвучало 30 сентября на пресс-конференции "Интерфакса" по вопросу развития креативных индустрий в сфере туризма.

— Сейчас мы дождались федерального закона, и на следующей неделе у нас будет большое совещание, ну или создание рабочей группы для того, чтобы этот закон переложить на региональные рельсы и в общем, наверное, описать то, что делается у нас, — поделилась планами Иванова.

Речь идет о законе "О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации", подписанном президентом Владимиром Путиным в начале августа 2024 года. Закон направлен на стимулирование развития инновационных индустрий в России, поддержку образовательной деятельности и создание условий для самореализации граждан. Вступление его в силу должно состояться спустя 180 дней после опубликования.

Иванова отметила, что описать креативную деятельность в Петербурге "практически невозможно", однако депутаты попытаются "законодательно описать каждую, каждый момент".

На пресс-конференции также выступил глава регионального Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства Валерий Береснев. Он отметил, что в Петербурге около 40-42 тысяч малых предприятий из имеющихся 378 тысяч работают в креативных индустриях.

Береснев также отметил, что сейчас вклад креативных индустрий в России должен стремиться к верхней планке на уровне 15% ВВП. Петербург, по его словам, близок к достижению этой планки.

— На сегодняшний момент на самом деле город Санкт-Петербург практически уже исполняет этот показатель, мы близки к 14%, но уверен, что 15% не является для нас каким-то серьезным ориентиром, и, естественно, нужно давать больше, — сообщил глава Фонда.

Андрей Казарлыга, фото: "Интерфакс" / RUTUBE (скриншот трансляции)