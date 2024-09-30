Администрация Солнечного потратит до 1,2 млн рублей на работу с архивами

Местная администрация МО "Поселок Солнечное" готова потратить до 1,2 млн рублей на работы по формированию архивных фондов, следует из информации на портале госзакупок. Электронный аукцион был размещен на сайте 30 сентября, заявки от претендентов будут приниматься до 8 октября.

Согласно описанию объекта закупки, от исполнителя ожидают проведение экспертизы ценности с полистным просмотром и отбором дел постоянного хранения, а также экспертизы по содержанию переписки, статистических данных и прочего. Дела должны быть полностью оформлены в соответствии с правилами Архивного фонда, то есть систематизированы по алфавиту или дате, сшиты с вклейкой в твердую картонную обложку и снабжены реквизитами согласно требованиям архивного законодательства.

Также подрядчик должен будет подготовить сопроводительную документацию и передать дела постоянного хранения в Центральный госархив Петербурга. Документы с истекшим сроком хранения следует утилизировать.

Исполнитель должен обезопасить информацию от ее несанкционированного копирования. Также он обязан не передавать полученные сведения третьим лицам.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash