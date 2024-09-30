Кабмин внес проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Кабинет министров внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Распоряжение о его внесении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 30 сентября в Telegram-канале правительства.

Одновременно с проектом бюджета также вносятся законопроекты о бюджете Соцфонда, обязательного медицинского страхования и минимальной оплате труда.

Бюджет основан на прогнозе умеренного экономического роста в 2,5-2,8% ВВП на 2025-2027 годы. Доходы в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, расходы — 41,5 трлн рублей. Дефицит бюджета запланирован на 0,5% ВВП в 2025 году и увеличится до 1,1% ВВП к 2027 году.

Согласно проекту, доходы бюджета составят в 2026 году 41,8 трлн рублей, в 2027 году — 43,2 трлн рублей. Расходы при этом ожидаются на уровне 44 трлн и 45,9 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит бюджета в эти годы запланирован на уровне 2,2 трлн и 2,8 трлн рублей.

Как ожидается, ненефтегазовый дефицит сократится с 2024 года к 2027 году на 2,5 п. п. и составит 5% ВВП. Финансирование дефицита будет происходить за счет государственных заимствований.

Один из ключевых приоритетов бюджета — поддержка беременных и семей с детьми, отмечают в правительстве. На пособия по рождению и воспитанию детей заложено более 4 трлн рублей, на материнский капитал — 1,7 трлн рублей, а на субсидии для жилья молодых семей — свыше 12 млрд рублей.

На демографические программы регионов планируется выделить около 37,5 млрд рублей. Также предусмотрены средства на горячее питание школьников, выплаты учителям, ремонт и строительство школ, лекарственное обеспечение льготников, пенсионное обеспечение и индексацию пенсий работающим пенсионерам.

На помощь гражданам в трудной жизненной ситуации через соцконтракты выделено более 230 млрд рублей, а на уход за пожилыми и инвалидами — свыше 80 млрд рублей.

Для реализации национальных проектов на три года предусмотрено более 18 трлн рублей, с общим бюджетом на шесть лет свыше 40 трлн рублей. Ежегодная поддержка регионов составит 3,3 трлн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру