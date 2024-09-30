Путин обновил состав Совета безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета безопасности. Указ с подписью главы государства опубликовали на сайте правовых актов сегодня, 30 сентября.

В обновленный состав вошли помощник президента Алексей Дюмин, первый зампред правительства Денис Мантуров, глава Федерального научно-клинического центра Вероника Скворцова и начальник управления специальных программ президента Александр Линец.

Продлен срок службы заместителя секретаря Совбеза Александра Гребенкина до 13 октября 2025 года. Из состава Совета был исключен Владимир Якушев, ранее занимавший пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе и ставший первым вице-спикером Совета Федерации.

Совет безопасности, возглавляемый Путиным, занимается вопросами защиты страны и обеспечения безопасности. Пост секретаря Совета в настоящее время занимает Сергей Шойгу.

фото с сайта Кремля