КГИОП может получить полномочия по контролю за капремонтом в домах-памятниках

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников может получить право на надзор за капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, признанных объектами культурного наследия либо же выявленными памятниками. Соответствующие поправки в Положение о региональном государственном контроле были опубликованы 30 сентября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Как следует из пояснительной записки, проект призван привести текст постановления в соответствие с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". В этих целях планируется расширить пункт о предметах государственного контроля, включив в него требования по капремонту в многоквартирных домах-памятниках.

Кроме того, проект предусматривает расширение перечня должностных лиц КГИОП, имеющих право принимать решения о проведении проверок. Попутно добавляется еще одно основание для формирования программы проверок, а именно получение уведомления о начале капремонта. Сама программа в этом случае должна предусматривать проведение не менее одной проверки без взаимодействия с контролируемым лицом.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру