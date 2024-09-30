"Умные" камеры появятся на всех станциях метро в Петербурге в 2025 году

ГУП "Петербургский метрополитен" объявил тендер на техническое обслуживание интеллектуальной системы видеонаблюдения (ИСВН) на станциях метро. Информация появилась 26 сентября на сайте госзакупок, на нее обратил внимание "Деловой Петербург".

Начальная цена контракта составляет 33,9 млн рублей.

Система "умных" камер до лета 2025 года будет установлена на 65 из 72 станций, остальные семь оснастят в июне следующего года. Эти камеры будут автоматически идентифицировать пассажиров и фиксировать их движение, а также выявлять правонарушителей.

Подрядчику предстоит обслуживать камеры в 2025-2026 годах, включая проверку сигналов тревоги и обновление программного обеспечения. Заявки принимаются до 14 октября, победитель конкурса будет определен 22 октября.

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