Транспорт на Комендантской встал в пробку из-за сломавшихся светофоров

Вечером 30 сентября на Комендантской площади отключились светофоры, что привело к большим пробкам в районе, обратила внимание "Фонтанка".

По данным "Яндекс. Карт", улицы отмечены бурым цветом, а самые серьезные заторы наблюдаются на Богатырском проспекте, Гаккалевской улице, проспекте Испытателей, проспекте Сизова, улице Уточкина, Долгоозерной улице и улице Маршала Новикова.

По информации "Фонтанки" от "Организатора перевозок", автобусы в этом районе задерживаются на 30 минут. Дирекция по организации дорожного движения Петербурга сообщила, что заявка на ремонт светофоров поступила в 17:34, бригада выехала тогда же. К 18:30 пробки в городе достигли 8 баллов, особенно затруднен проезд в юго-восточной части и на КАД, где затор растянулся на 10 км.

фото ЗАКС.Ру