В Петербурге держится солнечная погода

Сегодня, 1 октября, благодаря гребню холодного скандинавского антициклона в городе сохранится солнечная и сухая погода, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Температура опустится на 1-2 градуса ниже обычных для начала октября значений.

Ожидается +10…+12 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Давление будет снижаться, но останется выше нормы – 766 мм рт. ст.

В среду прогнозируются небольшие дожди и температура +10…+12.

фото ЗАКС.Ру