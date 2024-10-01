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Новости 9:24

В Петербурге держится солнечная погода

фото ЗакС политика В Петербурге держится солнечная погода

Сегодня, 1 октября, благодаря гребню холодного скандинавского антициклона в городе сохранится солнечная и сухая погода, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Температура опустится на 1-2 градуса ниже обычных для начала октября значений. 

Ожидается +10…+12 градусов, в Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Давление будет снижаться, но останется выше нормы – 766 мм рт. ст.

В среду прогнозируются небольшие дожди и температура +10…+12.

фото ЗАКС.Ру


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