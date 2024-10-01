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Новости 10:20

Полицейские в Петербурге за выходные оштрафовали около 300 водителей

фото ЗакС политика Полицейские в Петербурге за выходные оштрафовали около 300 водителей

В минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейд в Петербурге и Ленобласти с целью выявления водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщила 30 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейда было обнаружено около 300 нарушителей. Больше всего нетрезвых водителей обнаружили в Невском и Приморском районах города, а также во Всеволожском районе Ленобласти. Все нарушители привлечены к административной ответственности либо по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения), либо по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования).

Особое внимание уделили девяти водителям, которые ранее уже были лишены прав за аналогичные правонарушения. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД).

фото ЗАКС.Ру


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