Беглов и Дрозденко поздравили жителей с Днем пожилых людей

Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратились к жителям регионов с поздравлениями по случаю Дня пожилых людей, сообщили 1 октября пресс-службы губернаторов.

"В этот день мы благодарим поколение, которое является для всех нас источником мудрости и знаний, примером жизнелюбия и стойкости, бережно хранит семейные традиции и передает их молодежи, помогает воспитывать внуков и правнуков, активно участвует в общественной жизни города", – передал Беглов.

Губернатор города напомнил, что в Петербурге действуют Центры занятости, где пенсионеры могут найти работу, а социальные участковые помогают разобраться в услугах. Также в городе работают 18 досуговых центров и более 500 клубов по интересам, где люди старшего возраста могут заниматься спортом и обучаться компьютерной грамоте.

Дрозденко, в свою очередь, указал, что без пожилых граждан невозможны были бы тысячи добрых дел.

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