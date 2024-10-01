СМИ: В Петербурге проходят обыски по делу о хищении бюджетных средств

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в администрации Московского района Петербурга и еще по ряду адресов в Петербурге, сообщает 1 октября "78" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Причиной стало расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств. В частности, речь идет о "мертвых душах" в городском медучреждении на улице Гастелло.

По предварительным данным, действия связаны с городской больницей № 20, у которой есть еще одно отделение на улице Ленсовета. "Фонтанка" уточняет, что сегодня силовики проводят 50 обысков в четырех регионах в рамках дела, следователи ищут бухгалтерские документы, подтверждающие существование фиктивных сотрудников, которые получают зарплату. Ущерб от предполагаемого мошенничества, по данным СМИ, может достигать 1 миллиарда рублей.

В комитете по здравоохранению ЗАКС.Ру посоветовали обратиться в районную администрацию, так как учреждения, где проходят следственные действия, не входят в их зону ответственности. В администрации Московского района на звонок ЗАКС.Ру не ответили.

фото ЗАКС.Ру