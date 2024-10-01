В ДТП погибла сотрудница подведа комтранса

В понедельник, 30 сентября в результате ДТП погибла 32-летняя начальник отдела управления информирования пассажиров СПб ГКУ "Организатор перевозок" Дарья Назарова, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. У нее остался 6-летний сын, муж и отец-пенсионер. В подведомственном учреждении комтранса она работала с осени 2023 года. До этого работала в петербургских СМИ и пресс-центре ПАО "Россети Ленэнерго". В воскресенье, 6 октября ей бы исполнилось 33 года.

"Она была жизнерадостным, умным, сильным и отзывчивым человеком и незаменимым сотрудником, всем сердцем любившим свою работу и отдававшим ей всю себя. Ее уход из жизни - огромная потеря для учреждения и комитета. Коллектив транспортного блока потрясен случившимся, скорбит об утрате и приносит глубокие соболезнования родным и близким Дарьи", - говорится в сообщении комтранса.

Ранее пресс-служба петербургской полиции сообщила о ДТП на 134 километре дороги "А-120" в Кировском районе ЛО. Согласно сообщению ведомства, 33-летняя водитель Volvo XC90 при совершении обгона выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Ford Transit. Оба водителя погибли. В Volvo также находился 6-летний мальчик, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Имен в сообщении пресс-службы не приводят. По факту происшествия проводится проверка.

Фото комитет по транспорту