В Беларуси заблокировали российский онлайн-кинотеатр Okko

Российский стриминговый сервис Okko заблокировали в Беларуси из-за нарушения законодательства, об этом 1 октября сообщили на сайте Министерства информации страны.

Причиной для блокировки онлайн-кинотеатра стало нарушение статьи 38 Закона о СМИ Беларуси. По данным ведомства, на сайте сервиса нашли запрещенную информацию, направленную на пропаганду насилия и жестокости.

Однако министерство не уточняет, какие именно фильмы и сериалы содержат в себе такую информацию.

Ранее в Беларуси уже блокировали российские интернет-ресурсы. Например, из-за нарушения законодательства об азартных играх в Беларуси заблокировали спортивный портал Sports.ru.

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