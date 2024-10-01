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Новости 17:15

В Пушкине согласовали траурную акцию памяти жертв холокоста "Формула скорби"

фото ЗакС политика В Пушкине согласовали траурную акцию памяти жертв холокоста "Формула скорби"

Администрация Пушкинского района Петербурга согласовала проведение акции памяти жертв холокоста "Формула скорби", об этом 1 октября пишет "Фонтанка.ру".

Ранее акцию постоянно отменяли из-за антиковидных ограничений. В этот раз обращение было повторным, и оно районной администрацией в этот раз было согласовано.

В Еврейском общинном центре Петербурга из-за отмены мероприятия призывали тех, кто хочет почтить память погибших, приходить к памятнику "Формула скорби" самостоятельно 6 октября.

В этом году акция должна пройти 34-й раз. Памятник "Формула скорби" установили в сквере недалеко от Александровского дворца в 1991 году. На этом месте во время Великой Отечественной войны расстреляли несколько сотен человек.

Фото: администрация Пушкинского района Петербурга


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