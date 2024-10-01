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Новости 18:16

В Смольном напомнили о проверке систем оповещения 2 октября

фото ЗакС политика В Смольном напомнили о проверке систем оповещения 2 октября

В пресс-службе Смольного 1 октября напомнили о проведении получасовой проверки системы оповещения населения в среду, 2 октября.

Во время проверки по всему городу включат сирены, технические средства оповещения и устройства информирования. Также будут задействованы ТВ-каналы, радиостанции и системы оповещения организаций.

С 10:40 до 10:43 будет звучать сигнал "Внимание всем!". Далее начнется передача информации по радио и ТВ. С 10:45 до 10:46 будет идти речевое сообщение о проверке средств оповещения.

Таким образом в городе проверят исправность работы и готовность каналов связи для массового оповещения граждан. 

Фото: unsplash.com


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