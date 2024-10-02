Мишустин подписал документ для запуска "Невской дельты"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление по работе инновационного научно-технологического центра "Невская дельта", который появится в Петербурге, сообщили 2 октября на сайте правительства.

Основными направлениями работы центра станут зеленые технологии, создание приборов и датчиков на основе новых конструкционных решений, фармацевтические разработки, использование генетических технологий в диагностике и лечении, а также поиски решений для обеспечения энергетической безопасности.

Базой для "Невской дельты" выбран Санкт-Петербургский государственный университет. Более 40 организаций уже готовы к сотрудничеству с центром, и потенциальные инвесторы проявляют интерес к созданию его инфраструктуры. По планам, к 2038 году резиденты центра создадут свыше 7.4 тысяч рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

Правительство надеется, что работа центра ускорит производство наукоемкой продукции и будет способствовать коммерциализации передовых технологий.

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