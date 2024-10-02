Сотрудникам СК и прокуратуры могут дать возможность получения статуса ветеранов боевых действий

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект, согласно которому статус ветерана боевых действий, а также соответствующие льготы и меры поддержки, могут быть распространены на сотрудников СК и прокуроров, сообщила 2 октября "Парламентская газета". Проект рекомендован к принятию в первом чтении.

На заседании комитета сегодня замминистра юстиции Елена Ардабьева уточнила, что законопроект предусматривает возможность присвоения статуса ветерана боевых действий тем представителям СК и прокуратуры, которые выполняли свои обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, а также в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля 2022 года.

Помимо предоставления статуса ветерана, по словам Ардабьевой, для этих сотрудников планируется ввести меры социальной поддержки, которые будут финансироваться из федерального бюджета. Льготы, связанные с пенсиями, будут обеспечиваться Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом.

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