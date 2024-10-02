Россиянка получила штраф за незаконное ношение формы МВД в Пулково

Мировой судья судебного участка №125 Петербурга привлекла к административной ответственности жительницу Тюмени за незаконное ношение форменной одежды МВД (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ), сообщила 2 октября объединенная пресс-служба судов города.

В ночь на 28 июля Анжелика Чурсанова находилась в кафе аэропорта "Пулково" в синем платье с поясом, знаками различия и символикой сотрудника МВД России и в пилотке с кокардой. Согласно видеозаписи, опубликованной судебной пресс-службой, на столике, за которым сидела Чурсанова, стояли открытая стеклянная бутылка и бокал.

При задержании девушка сообщила, что направлялась в Тюмень, но опоздала на рейс и решила зайти в кафе. Одежду она купила в интернете и к МВД никакого отношения не имеет.

Судья оштрафовала Чурсанову на 1000 рублей и конфисковал форму.

Наказание за незаконное ношение форменной одежды предусматривает штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей с конфискацией обмундирования.

Фото: ЗАКС.Ру