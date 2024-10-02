Путин подписал закон об освобождении подсудимых от ответственности после контракта с Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому подсудимые освобождаются от уголовной ответственности в случае заключения контракта или мобилизации, об этом 2 октября информация появилась на портале правовых актов.

Подписанные документы вносят изменения в ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и в статью 78-1 УК РФ и УПК РФ.

Теперь, согласно изменениям, подсудимых освободят от ответственности, если они подпишут контракт с Минобороны или попадут под мобилизацию.

Ранее заключить контракт с Минобороны могли лишь те, кто находится под следствием или уже осужден.

Фото: сайт Кремля