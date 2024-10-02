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Новости 17:18

В Петербурге ищут 20 тысяч добровольцев тестировать виртуальный "Подорожник"

фото ЗакС политика В Петербурге ищут 20 тысяч добровольцев тестировать виртуальный "Подорожник"

Комитет по транспорту Петербурга ищет еще 20 тысяч горожан, которые готовы протестировать мобильное приложение "Подорожник", об этом 2 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас фокус-группа уже тестирует приложение. Однако комитет решил ее расширить, чтобы получить больше информации о работе нового сервиса.

"Мы приняли решение расширить фокус-группу, чтобы ещё более эффективно проанализировать работоспособность нового сервиса и его готовность к запуску в опытную эксплуатацию, а также получить более расширенную обратную связь от пассажиров", – сказал заместитель председателя комитета Дмитрия Ваньчкова.

Приложение будет доступно и на IOS, и на Android.

Фото: ЗАКС.Ру


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