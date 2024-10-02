В Петербург поступило 22 трамвайных вагона "Довлатов"

В Петербурге полностью выполнили один из контрактов на поставку трамваев "Довлатов", об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего контракта два. В рамках договора между подведомственным ГУП "Горэлектротранс" и АО "Уралтрансмаш" в Петербург поступило 22 трамвайных вагона. В ближайшее время они выйдут на линию.

"Новые "умные" трамваи – один из символов инновационного развития нашего города, комфорта для пассажиров и вагоновожатых. В то же время трамвай - это неотъемлемая часть исторического центра Петербурга. Он должен быть не только функциональным, но и красивым – соответствующим духу города", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

За основу облика вагонов взяты модели 1950-60 годов. Обвес кузова создан из композитных материалов.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова