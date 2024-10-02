ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:18

В Петербург поступило 22 трамвайных вагона "Довлатов"

фото ЗакС политика В Петербург поступило 22 трамвайных вагона "Довлатов"

В Петербурге полностью выполнили один из контрактов на поставку трамваев "Довлатов", об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего контракта два. В рамках договора между подведомственным ГУП "Горэлектротранс" и АО "Уралтрансмаш" в Петербург поступило 22 трамвайных вагона. В ближайшее время они выйдут на линию.

"Новые "умные" трамваи – один из символов инновационного развития нашего города, комфорта для пассажиров и вагоновожатых. В то же время трамвай - это неотъемлемая часть исторического центра Петербурга. Он должен быть не только функциональным, но и красивым – соответствующим духу города", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

За основу облика вагонов взяты модели 1950-60 годов. Обвес кузова создан из композитных материалов. 

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости2 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама