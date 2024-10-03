Пониделко: Петербург закупил соль и песок к предстоящей зиме

Бороться с гололедицей в зимний период в Петербурге в основном будут при помощи соли, песка и пескосоляной смеси, заявил 3 октября глава комитета по благоустройству Василий Пониделко на пресс-конференции в "Интерфаксе". Из слов чиновника следует, что объемы закупленной соли почти вдвое превышают объемы закупленного песка.

— В общем и целом 160 тысяч тонн соли запланировано приобретение этой зимой и 85 тысяч тонн песка на весь зимний период закупаем. И плюс еще такие действенные реагенты, которых небольшое количество будет, которые необходимы для работы локально, там под трубами водоотведения, которые с крыш отводят воду, — сообщил Пониделко.

Чиновник уточнил, что порой под водосточными трубами зимой сильно нарастает лед. Для борьбы с ним и требуются особые реагенты.

Глава комитета отметил, что реагенты прошли апробацию и обладают необходимыми сертификатами. В то же время в основном коммунальные службы будут обрабатывать дороги и тротуары солью, песком и пескосоляной смесью, следовало из его слов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру