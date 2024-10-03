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Новости 12:31

Депутат Колунов предложил ввести ответственность для родителей "квадроберов"

фото ЗакС политика Депутат Колунов предложил ввести ответственность для родителей "квадроберов"

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил наказывать родителей детей, увлекающихся "квадробингом", вплоть до лишения родительских прав. Соответствующее обращение он направил уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, на что обратило внимание 3 октября РИА "Новости"

Идея у депутата возникла после того, как в интернете появилось видео, где жительница Омска выгуливает своего сына на поводке, а мальчик передвигается на четвереньках, изображая собаку. 

Колунов отметил, что число таких случаев в России резко возросло, и депутаты получают множество жалоб от избирателей. Он просит Львову-Белову оказать содействие в запрете "квадроберов" и разработке мер ответственности за подобные действия. 

Парламентарий подчеркнул, что такие движения не соответствуют высоким семейным ценностям России и традиционным представлениям о семье. Он сравнил ситуацию с запрещенным в РФ движением, противоречащим традиционным ценностям, заявив, что "квадробинг" тоже пришел из США. Колунов уверен, что власти смогут справиться с новой угрозой, введя запрет и меры ответственности.

фото ЗАКС.Ру


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