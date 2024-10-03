Работодателей хотят обязать оплачивать сотрудникам проезд ночью

В Госдуму 3 октября депутаты фракции ЛДПР внесли законопроект, предлагающий обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам до места работы и обратно в случаях, когда нет возможности воспользоваться обычным транспортом, например, при ночных сменах, сообщило 3 октября РИА Новости.

Депутаты отметили, что для некоторых работников такси является необходимостью из-за отсутствия транспорта ночью или в регионах с плохо развитой транспортной сетью. В настоящее время трудовое законодательство не обязывает работодателей оплачивать такие поездки.

Законопроект предлагает внести изменения в ст. 22 ТК, чтобы закрепить эту обязанность за работодателями в случае отсутствия общественного транспорта.

По словам депутата ЛДПР Евгения Маркова, многие сотрудники сталкиваются с тем, что вынуждены оплачивать такси из своего кармана, что сокращает их доходы.

Правительство поддержало инициативу с оговоркой, что проект требует доработки. Кабмин указал, что вопрос проезда уже регулируется на федеральном и региональном уровнях, а новый закон может потребовать дополнительных расходов, которые не предусмотрены в Бюджетном кодексе.

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