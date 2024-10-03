Приют на Октябрьской набережной выселяют из-за Большого Смоленского моста

Приют "Хэлп Дог Мини" благотворительного фонда "Мы вместе", где содержатся почти 70 собак, 12 котов, два попугая и обезьяна, вынуждают покинуть помещение на Октябрьской набережной. Животные рискуют остаться без дома, передают 3 октября корреспонденты "Фонтанки".

О необходимости покинуть здание на Октябрьской набережной стало известно в августе, когда в приют пришел оценщик. Позже владелец помещения попросил освободить его до середины октября.

"Все знали, что тут будет мост, но мы привыкли, что у нас иногда очень долго стройка стоит на месте. На всякий случай спрашивали у хозяина здания, но он отмахнулся — считал, что еще года два дом точно не снесут", — говорят волонтеры.

В поисках помощи организатор проекта Юлия Клафтон обратилась к чиновникам, написав сообщение на страницу губернатора Петербурга Александра Беглова во "ВКонтакте". В ответе из комитета имущественных отношений сказали, что свободных мест нет. В ведомстве подтвердили, что в очереди на помещение стоит не только их приют.

В конце июля постановление правительства включило здание в перечень объектов, подлежащих изъятию для строительства Большого Смоленского моста и подходов к нему "при отсутствии других вариантов строительства".

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