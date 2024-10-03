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Новости 14:27

Дом живописца Садикова признали памятником регионального значения

фото ЗакС политика Дом живописца Садикова признали памятником регионального значения

Распоряжением КГИОП дом живописца Сергея Садикова с флигелем признан памятником регионального значения и внесен в единый государственный реестр, сообщила 3 октября пресс-служба администрации Петербурга. 

В состав этого объекта входят "Дом С.И. Садикова" на 2-й линии Васильевского острова лит. А и "Флигель Е.Л. Бема" на 2-й линии лит. Б. В 2024 году КГИОП добавил 43 памятника регионального значения в реестр Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что основная задача заключается в сохранении уже известных памятников архитектуры и выявлении новых объектов, достойных статуса культурного наследия.

Здание дома Садикова также включено в список из 255 объектов культурного наследия, фасады которых будут отреставрированы в рамках программы КГИОП, выполняемой по поручению главы города. В 2024 году планируется реставрация фасадов 45 многоквартирных домов-памятников.

Дворовый флигель был построен в 1839 году по проекту архитектора Александра Пеля и принадлежал губернскому секретарю Ефиму Бему. В начале 1890-х годов участок был приобретен живописцем Сергеем Садиковым, который расписывал интерьеры музея Центрального училища технического рисования.

фото пресс-службы Смольного


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