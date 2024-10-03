Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 14:47

К концу года все петербургские МО войдут в Совет муниципальных образований

фото ЗакС политика К концу года все петербургские МО войдут в Совет муниципальных образований

Совет муниципальных образований Петербурга к концу года пополнят четыре МО, которые до этого времени не входили в эту структуру, рассказал ЗАКС.Ру председатель совета, депутат Заксобрания Петербурга Всеволод Беликов. Это МО "Гражданка", МО "Смольнинское", МО "Гавань" и МО № 72. Так, в СМО будут состоять все 111 муниципальных образований. 

Как рассказал Беликов, после муниципальных выборов новоизбранное руководство перечисленных муниципальных образований проводит консультации по вступлению в СМО. Как минимум в одном муниципальном образовании депутаты уже приняли соответствующее решение. МО № 72 станет членом совета с января 2025 года. 

Совет муниципальных образований - совещательная структура, которая позиционирует себя как объединение органов местного самоуправления, целью которого является развитие этого института, а также взаимодействие с другими органами власти. Например, СМО выступает как эксперт при рассмотрении городским парламентом законопроектов, связанных с муниципалами. Также участники совета обязаны ежеквартально вносить членские взносы - обычно это десятки тысяч рублей. Эти средства выделяются из местного бюджета. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Гавань
Пока еще нет голосов...
МО Гражданка
МО Смольнинское
МО №72




Новости3 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама