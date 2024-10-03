Бельский подписал соглашение о сотрудничестве с главой Курултая Башкирии

Члены петербургского Заксобрания прибыли утром 3 октября в столицу Башкортостана Уфу, сообщил в своем Telegram-канале спикер городского парламента Александр Бельский. В рамках визита состоялось подписание обновленного соглашения о сотрудничестве между ЗакСом и Государственным собранием — Курултаем Башкирии. Само соглашение было подписано еще в феврале 2010 года.

Помимо Бельского, участниками делегации также стали депутаты Андрей Алескеров ("Справедливая Россия — За правду"), Ольга Герасина ("Новые люди") и Павел Крупник ("Единая Россия").

"Утром в Уфе возложили цветы к памятнику Салавату Юлаеву — национальному герою Башкортостана. Почтили и память Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Этот советский военачальник вошел в историю Великой Отечественной как опытный разведчик и командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии", — написал Бельский.

Церемония подписания соглашения между парламентами двух регионов состоялась после торжественной части, сообщила пресс-служба Курултая. Спикер башкирского Госсобрания Константин Толкачев отметил рост товарооборота и наращивание взаимодействия между регионами в сферах туризма, образовании и науке. В свою очередь, Бельский поблагодарил принимающую сторону за то, что в годы Великой Отечественной войны здесь нашли пристанище 30 тысяч эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.

Также Бельский обратился к теме санкций, введенных в отношении России. В связи с этим он выразил пожелание ознакомиться с опытом Башкирии в связанных с ограничениями вопросах.

— Самое главное для нас сейчас — сплотиться вокруг общей задачи, которая стоит перед нами, используя совершенно новые пути развития и подходы. Для нас очень важен обмен опытом. Мы бы хотели знать, каким образом вы быстро и оперативно принимаете решения в условиях санкций и проведения специальной военной операции, — цитирует Бельского пресс-служба Курултая.

В августе 2023 года губернатор Александр Беглов и глава Башкирии Радий Хабиров подписали в Смольном дорожную карту по развитию сотрудничества на 2024-2027 годы. В рамках визита состоялась встреча Бельского с главой Курултая Толкачевым. Среди прочего, спикеры обсудили тогда вопрос расширения сотрудничества в рамках соглашения, подписанного еще в 2010 году.

Андрей Казарлыга, фото: Спикер Бельский / Telegram