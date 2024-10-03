Пользователи Telegram массово пожаловались на сбои в работе мессенджера

Пользотели мессенджера Telegram рассказали о том, что столкнулись с масштабным сбоем, об этом 3 октября стало известно из информации сервиса DownDetector.

Сбой произошел днем в четверг, 3 октября. Жалобы от пользователей начались в 13:45. Около часа Telegram работал плохо. Сейчас мессенджер восстанавливает работу.

Уточняется, что мессенджер перестал прогружать изображения и видео, а также прогружать и отправлять сообщения.

Это уже второй раз за неделю, когда Telegram массово работает плохо у пользователей. Прошлые сбои фиксировались 1 октября.

Фото: ЗАКС.Ру