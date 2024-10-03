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Новости 15:18

Пользователи Telegram массово пожаловались на сбои в работе мессенджера

фото ЗакС политика Пользователи Telegram массово пожаловались на сбои в работе мессенджера

Пользотели мессенджера Telegram рассказали о том, что столкнулись с масштабным сбоем, об этом 3 октября стало известно из информации сервиса DownDetector.

Сбой произошел днем в четверг, 3 октября. Жалобы от пользователей начались в 13:45. Около часа Telegram работал плохо. Сейчас мессенджер восстанавливает работу.

Уточняется, что мессенджер перестал прогружать изображения и видео, а также прогружать и отправлять сообщения. 

Это уже второй раз за неделю, когда Telegram массово работает плохо у пользователей. Прошлые сбои фиксировались 1 октября.

Фото: ЗАКС.Ру


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