На Косую линии вернется трамвай, которого не было из-за станции "Горный институт"

На Васильевском острове на Косой линии и Детской улице с 7 октября возобновляется движение трамваев №1 и №40, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Ранее движение трамваев по этим улицам было приостановлено или изменено из-за строительства станции петербургского метрополитена "Горный институт". Трамвай №1 совсем перестал ходить, а трамвай №40 ехал только от улицы Кораблестроителей до Тихорецкого проспекта.

Теперь трамвай №1 будет ходить по Наличной улице от улицы Кораблестроителей до Среднего проспекта. Ранее маршрут был закрыт на все время строительства станции, то есть на девять лет. Интервал движения составит 13-16 минут.

Трамвай №40 будет курсировать по 22-ой линии В.О., Косой линии и по Детской улице. Интервал движения составит 17-18 минут.

В СПб ГУП "Горэлектротранс" предупредили водителей, что теперь парковка, которая возникла на разворотном трамвайном кольце на Детской улице, запрещена.

Фото: ЗАКС.Ру