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Новости 17:18

Спасатели вытащили из Невы автомобиль

фото ЗакС политика Спасатели вытащили из Невы автомобиль

Петербургские спасатели достали из акватории Невы скатившийся с Университетской набережной автомобиль, который находился на глубине в четыре метра, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел из-за неосторожности водителя. Он оставил автомобиль на спуске, и он съехал в воду. В момент происшествия салон транспорта был пуст.

В вытаскивании автомобиля из воды участвовали водолазы и автокран спасателей. Обошлось без пострадавших.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу


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