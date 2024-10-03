Путин призвал учителей подумать о том, как заставить молодежь читать

Президент России Владимир Путин призвал учителей подумать о том, как сделать так, чтобы молодые люди больше читали бумажные книги, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с лучшими учителями России.

При этом президент отметил и важность владения цифровыми методами получения знаний. Он считает, что уметь общаться в интернете и соблюдать речевую культуру в повседневной жизни тоже важно.

О том, что у молодежи снизился уровень речевой культуры в эпоху цифровизации, заявила преподавательница русского языка и литературы Екатерина Румбах. Путин ответил, что для поднятия нужен целый комплекс мер.

Фото: сайт Кремля