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Новости 17:46

Путин призвал учителей подумать о том, как заставить молодежь читать

фото ЗакС политика Путин призвал учителей подумать о том, как заставить молодежь читать

Президент России Владимир Путин призвал учителей подумать о том, как сделать так, чтобы молодые люди больше читали бумажные книги, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с лучшими учителями России.

При этом президент отметил и важность владения цифровыми методами получения знаний. Он считает, что уметь общаться в интернете и соблюдать речевую культуру в повседневной жизни тоже важно.

О том, что у молодежи снизился уровень речевой культуры в эпоху цифровизации, заявила преподавательница русского языка и литературы Екатерина Румбах. Путин ответил, что для поднятия нужен целый комплекс мер.

Фото: сайт Кремля


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