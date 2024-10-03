В Ленобласти началось периодическое протапливание

В Ленинградской области стартовал отопительный сезон во всех населенных пунктах, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Батареи станут теплыми до конца недели. Как рассказал председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов, началось именно периодическое протапливание, которое потом перейдет в регулярное отопление.

Каждый день власти региона будут проводить мониторинг запуска отопительных систем. По вопросам отопления в Ленобласти можно будет обратиться в ситуационный центр.

Напомним, что в Петербурге тоже значительно похолодало. В четверг, 3 октября, температура воздуха в Северной столице около +11 градусов.

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