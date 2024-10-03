В Молдавии заблокировали Dzen, Rutube и Yandex

В Молдавии решили заблокировать сайты Dzen, Rutube и Yandex, а также некоторых других, об этом 3 октября пишет ТАСС со ссылкой на одного из крупнейших в республике.

Пока что эти сайты открываются в Молдавии. Ранее также Служба информации и безопасности Молдавии распорядилась заблокировать сайты "РИА Новости" и "Независимой газеты".

В октябре 2023 года доступ был заблокирован более чем к 50 информационным порталам, большинство из которых российские. Среди них "Спас", ТАСС, "Царьград", НТВ и многие другие.

Фото: pixabay