В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего врачам скорой ножом

В Невском районе Петербурга задержали мужчину, который угрожал бригаде скорой медицинской помощи ножом, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе петербургской Росгвардии.

Инцидент произошел около полуночи в среду, 2 октября, на перекрестке Искровского проспекта и улицы Антонова. Врачи нажали тревожную кнопку в автомобиле скорой помощи.

Прибывшие сотрудники Росгвардии прибыли на место конфликта и задержали 50-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Во время медицинского осмотра он начал угрожать врачам ножом.

Уточняется, что изначально скорую помощь вызвали прохожие, которые увидели на улице неподвижно лежащего человека на земле. Росгвардейцы доставили его в полицию, а нож изъяли.

Фото: ЗАКС.Ру