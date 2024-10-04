В Петербурге 4 октября температура останется в рамках климатической нормы

В Петербурге погода продолжит быть пасмурной и дождливой, об этом 4 октября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием холодного атмосферного фронта. Из-за этого в городе будет облачно, дождливо, но температурный фон сохранится в пределах нормы

Воздух прогреется до +9…+11 градусов. Ветер северный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу, 5 октября, в городе будет без осадков, а температура повысится до +12 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру