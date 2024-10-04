В Петербурге задержали "свах", которые занимались фиктивными браками с мигрантами

Петербургские правоохранительные органы задержали трех выходцев из стран ближайшего зарубежья, которые находили для мигрантов фиктивных жен, об этом 4 октября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Услуга таких "свах" стоила 300 тысяч рублей. В Петербурге за четыре года на фиктивный брак согласилось как минимум семь горожанок. Каждая за это получила от 30 до 100 тысяч рублей.

В общей сложности за пять лет несколько десятков мигрантов смогли легализовать свое прибытие в России таким способом. Также оказывались услуги по созданию фиктивных миграционных документов.

На данный момент троих организаторов схемы задержали. Также задержали четырех петербурженок. Обыски проходили в офисе фигурантов. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Фото: ЗАКС.Ру