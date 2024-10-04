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Новости 10:48

В Колпино горящий павильон с пиротехникой разбудил местных жителей

фото ЗакС политика В Колпино горящий павильон с пиротехникой разбудил местных жителей

В Колпинском районе Петербурга загорелся павильон с пиротехникой и разбудил местных жителей, об этом 4 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 4 октября. Сообщение о возгорании спасателям поступило в 4:25. Магазин площадью 360 квадратных метров был полностью охвачен огнем.

Пожар смогли ликвидировать за 40 минут. Уточняется, что сведения о пострадавших не поступали.

В социальных сетях жители Колпино выложили видео с горящим павильоном. Там можно увидеть и услышать, как в горящем здании взрываются петарды. 

Фото: ЗАКС.Ру


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