В ФСБ РФ считают радикалов-мигрантов "группой риска"

Глава Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) Александр Бортников назвал радикалов, которые прибывают в страну в общем миграционном потоке, "группой риска", об этом 4 октября пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства.

Такое заявление Бортников сделал на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По словам Бортникова, именно общий миграционный поток становится благоприятной средой для вербовки террористами и зарубежными спецслужбами.

"С удовлетворением отмечаю готовность наших коллег совместно отслеживать террористов и их пособников в среде мигрантов, своевременно принимать меры реагирования в отношении лиц, причастных к преступной деятельности", – сказал глава ФСБ.

Также Бортников отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений по этому вопросу.

Фото: сайт Кремля