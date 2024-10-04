Рядом с мечетью на Парашютной произошла коммунальная авария

В Приморском районе Петербурга рядом с Квартальной мечетью имени Джафара Насибулловича произошла коммунальная авария, об этом 4 октября пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУП "ТЭК СПб".

Прорыв горячей воды произошел в пятницу, 4 октября, на перекрестке Парашютной улицы и Репищевой улицы рядом с второй по величине мечетью в Петербурге.

Как уточнили специалисты, в ближайших домах воду отключать из-за прорыва не стали. Однако в некоторых социальных учреждениях временно было отключено отопление, но неизвестно, связано ли это с аварией.

В ГУП "ТЭК СПб" рассказали, что сотрудники предприятия ранее заметили ненадежный участок и взяли его на контроль.

Фото: ЗАКС.Ру