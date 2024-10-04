На Шуваловском столкнулись школьница и курьер на электросамокатах

Петербургская полиция ищет курьера на электросамокате, который в Приморском районе врезался в школьницу на электросамокате, об этом 4 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла днем в четверг, 3 октября, у дома № 65 на Шуваловском проспекте. По данным полиции, 13-летняя школьница ехала на электросамокате по придомовой территории и в этот момент столкнулась с курьером, который тоже ехал на электросамокате.

После ДТП мужчина обругал ребенка и поехал дальше, а девочка получила перелом голени. С места происшествия ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас устанавливается личность курьера. В отношении него составили административные протоколы по статьям о нарушении ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 12.24 КоАП РФ), и оставлении места ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру