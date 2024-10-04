Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2025 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях на 2025 год, сообщила 4 октября пресс-служба правительства РФ.

В связи с тем, что 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, добавят выходные дни в пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря.

Также нерабочие дни будут перенесены: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая, с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня и с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

фото из Telegram-канала правительства

Новогодние праздники продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Нерабочие дни в 2025 году:

22 и 23 февраля,

8 и 9 марта,

с 1 по 4 мая,

с 8 по 11 мая,

с 12 по 15 июня

со 2 по 4 ноября

фото: ЗАКС.Ру