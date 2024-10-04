В Думе предложили разрешить педагогам требовать моральную компенсацию

В Госдуму планируется ввести законопроект, который предоставит педагогам право требовать компенсацию морального ущерба за распространение информации, порочащей их честь. Об этом 4 октября сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА "Новости".

Инициатива предполагает внесение в закон об образовании положений, направленных на защиту чести и достоинства педагогов. Законопроект также предусматривает возможность для учителей требовать компенсацию морального вреда, нанесенного распространением клеветы.

Чернышов отметил, что в настоящее время российские педагоги практически не защищены от таких ситуаций. Учителя часто сталкиваются с неподобающим поведением учеников, а также с грубостью родителей, не имея возможность эффективно на это реагировать.

фото: ЗАКС.Ру