Песков поделился планами Путина на его день рождения

Президент России Владимир Путин не планирует устраивать праздничные мероприятия в свой день рождения, 7 октября. Более того, в этот день запланированы несколько рабочих встреч, рассказал 4 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков для ТАСС.

"Вечером будут главы государства СНГ у президента. Мы дополнительно сообщим",— поделился Песков с журналистами. Сама встреча с представителями стран СНГ пройдет на следующей неделе.

7 октября Владимиру Путину исполнится 72 года. В прошлый раз он отметил свой день рождения на рабочей встрече в резиденции в Ново-Огарево в компании президентов Узбекистана и Казахстана, Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева.

фото с сайта Кремля