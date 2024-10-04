Партию зараженных опасным насекомым хризантем уничтожат в Петербурге

На складе временного хранения в Петербурге сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили опасное насекомое, похожее на карантинный объект, в партии из 160 срезанных цветов. Хризантемы были ввезены в Северную столицу из Латвии. Об этом сообщила 4 октября пресс-служба Россельхознадзора.

Лабораторная экспертиза, проведенная Северо-Западным филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ", подтвердила, что импортная партия цветов заражена западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).

Согласно действующим нормативным документам в области карантина растений, партия зараженных цветов будет уничтожена по решению собственника.

фото Россельхознадзора