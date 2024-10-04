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Новости 20:43

Валерию Чекалину и ее мужа отправили под домашний арест

фото ЗакС политика Валерию Чекалину и ее мужа отправили под домашний арест

Троицкий суд Москвы поместил блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина под домашний арест до 26 ноября по делу о переводе 251 млн рублей из России (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), сообщает 4 октября ТАСС.

"Суд постановил: ходатайство следствия об избрании Чекалину меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 26 ноября удовлетворить", - сказано в решении суда. 

В качестве места домашнего ареста для Чекалиной определен поселок "Миллениум парк" в Истре. Ее муж будет отбывать срок в своем загородном доме под Москвой в поселке Ильинское Красногорского района. 

В условиях меры пресечения Чекалиным запрещено вести переговоры через интернет, совершать телефонные звонки, кроме вызова скорой помощи и полиции, а также получать и отправлять почтовую корреспонденцию. Кроме того, им запрещено общаться с другими фигурантами дела.

фото судов общей юрисдикции Москвы


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