Валерию Чекалину и ее мужа отправили под домашний арест

Троицкий суд Москвы поместил блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, и ее мужа Артема Чекалина под домашний арест до 26 ноября по делу о переводе 251 млн рублей из России (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), сообщает 4 октября ТАСС.

"Суд постановил: ходатайство следствия об избрании Чекалину меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 26 ноября удовлетворить", - сказано в решении суда.

В качестве места домашнего ареста для Чекалиной определен поселок "Миллениум парк" в Истре. Ее муж будет отбывать срок в своем загородном доме под Москвой в поселке Ильинское Красногорского района.

В условиях меры пресечения Чекалиным запрещено вести переговоры через интернет, совершать телефонные звонки, кроме вызова скорой помощи и полиции, а также получать и отправлять почтовую корреспонденцию. Кроме того, им запрещено общаться с другими фигурантами дела.

фото судов общей юрисдикции Москвы