Блогер из Карелии стал фигурантом трех уголовных дел

Блогер из Петрозаводска Николай Поминов оказался под арестом после инцидента с ДПС в Лодейнопольском районе Ленобласти. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, водитель был остановлен на 235-м километре трассы Р-21 "Кола" в конце августа. После просьбы предъявить документы Поминов начал снимать происходящее на камеру, запустив прямую трансляцию.

46-летний блогер, известный своими видео о борьбе с коррупцией и просроченными товарами, был доставлен в отдел полиции. Там он продолжил конфликт, допускал резкие высказывания в адрес полицейских и требовал вызвать скорую помощь. Правоохранители составили на него протокол о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), а суд отправил его на 12 суток под административный арест. Во время судебного заседания он был удален из зала за нарушение порядка.

Пока блогер отбывал наказание, полиция изучила его Youtube-канал, на который подписаны около 300 тысяч человек. В результате против него были возбуждены три уголовных дела: по статьям об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), применении насилия к должностному лицу (ст. 318 УК РФ) и клевете (ст. 128.1 УК РФ).

фото: ЗАКС.Ру