Запланированные на этот год дорожные работы выполнены на 90%

За девять месяцев в Петербурге отремонтировали 40 дорожных объектов общей длиной 90 километров, что составляет 90% от запланированных работ на этот год, сообщили 5 октября в пресс-службе Смольного.

"Благодаря федеральному софинансированию в городе ведётся масштабное строительство и реконструкция дорог. К концу года в рамках нацпроекта приведем к нормативу более 100 километров магистралей - это 51 объект. В целом в этом году в Петербурге будет отремонтировано 170 километров дорог", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Среди крупных проектов выделяется ремонт 7,42 километра Будапештской улицы, от улицы Фучика до Малой Балканской, который завершили раньше срока. В пресс-службе отметили, что из-за высокой нагрузки верхний слой дороги сделали из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также привели в порядок 3,1 километра Гатчинского шоссе, важного для связи Ленобласти с Петербургом. Рабочие уложили 47 тысяч квадратных метров асфальта и нанесли новую разметку.

Кроме того, был обновлен участок на набережной реки Екатерингофки протяженностью 1,35 километра, где использовали особую технологию для увеличения срока службы покрытия и индивидуально подобрали толщину слоев асфальта.

фото: ЗАКС.Ру